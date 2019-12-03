Поиск

Исполком ВАДА изменил место принятия решения по российскому делу

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 декабря, на котором планировалось принять окончательное решение об отстранении России от участия в международных соревнованиях и от их проведения, перенесено из Парижа в Лозанну из-за предстоящих забастовок, сообщил портал Insidethegames.

По информации издания, такое решение было принято из-за запланированных с 5 декабря во Франции масштабных забастовок служащих городского транспорта, работников электросетей и полицейских, которые могут затруднить прибытие членов исполкома во французскую столицу.

Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства отстранить РФ от международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, было рекомендовано запретить России подачу заявок на проведение в этот период международных соревнований. Эту рекомендацию исполком ВАДА рассмотрит на заседании 9 декабря в Париже.

ВАДА Россия Лозанна Париж

Новости по теме

Новости

Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч"

Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч"

Объявлен первый обладатель награды France Football имени Льва Яшина

СКА победил ЦСКА в матче КХЛ

СКА победил ЦСКА в матче КХЛ
Российская премьер-лига-2019/20

Футболисты ЦСКА уступили "Арсеналу" в матче РПЛ

Трое болельщиков "Спартака" арестованы на 15 суток за мат в Петербурге

Трое болельщиков "Спартака" арестованы на 15 суток за мат в Петербурге

Сборная России завоевала бронзу ЧМ по пляжному футболу

Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" обыграл "Спартак" в 18-м туре РПЛ

"Зенит" обыграл "Спартак" в 18-м туре РПЛ
Российская премьер-лига-2019/20

"Динамо" обыграло "Локомотив" в матче премьер-лиги

"Динамо" обыграло "Локомотив" в матче премьер-лиги

Фанаты "Спартака" сообщили о задержаниях в Петербурге перед игрой с "Зенитом"

Фанаты "Спартака" сообщили о задержаниях в Петербурге перед игрой с "Зенитом"

Определились все соперники сборной России по Евро-2020

Определились все соперники сборной России по Евро-2020
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');