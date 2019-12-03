Исполком ВАДА изменил место принятия решения по российскому делу

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 декабря, на котором планировалось принять окончательное решение об отстранении России от участия в международных соревнованиях и от их проведения, перенесено из Парижа в Лозанну из-за предстоящих забастовок, сообщил портал Insidethegames.

По информации издания, такое решение было принято из-за запланированных с 5 декабря во Франции масштабных забастовок служащих городского транспорта, работников электросетей и полицейских, которые могут затруднить прибытие членов исполкома во французскую столицу.

Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства отстранить РФ от международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, было рекомендовано запретить России подачу заявок на проведение в этот период международных соревнований. Эту рекомендацию исполком ВАДА рассмотрит на заседании 9 декабря в Париже.