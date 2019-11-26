Федерация хоккея России отреагировала на рекомендации ВАДА

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU -Федерация хоккея России (ФХР) является приверженцем чистого спорта и тесно сотрудничает по вопросам антидопинговой политики, говорится в заявлении ФХР, обнародованном во вторник. Заявление вышло относительно рекомендаций отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

"Федерация хоккея России всегда выступала за чистый спорт, поддерживает и уважает решение всех международных организаций по вопросам антидопинга", - говорится в тексте заявления.

ФХР отмечает, что "тесно сотрудничает с ИИХФ по вопросам антидопинга, организации и проведения международных турниров и многим другим".

"Российские игроки, в том числе кандидаты в сборные команды России, регулярно проходят проверку. Допинг-пробы проверяют ведущие международные лаборатории, аккредитованные ВАДА - ежегодно берется более 400 проб, и это взаимодействие будет расширено", - отмечается в заявлении.

Накануне комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций. Исполком вынесет окончательное решение 9 декабря на заседании в Париже.

Ранее чемпион мира-1990 Павел Буре выразил уверенность, что возможные санкции ВАДА не коснутся отечественного хоккея.

"Не буду говорить за весь спорт, но российский хоккей не пострадает от возможных санкций ВАДА, даже если они будут. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Пока позиция ВАДА носит лишь рекомендательный характер ", - говорил Буре.

"Наши хоккеисты проходят постоянные проверки, ни в каких манипуляциях с допингом ни игроки, ни руководители хоккея замешаны не были, поэтому, думаю, наш хоккей никто не тронет, и сборная России поедет на ОИ", - говорит Буре.

"Что касается домашних международных турниров, то, я уверен, их тоже никто не отберет. Решение о проведении ЧМ-2023 в Петербурге и МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске уже принято ИИХФ, и даже в случае санкций ВАДА не может принять решение в одностороннем порядке об их отмене. Проведение этих турниров одобрено всеми федерациями, и никто не заинтересован в их переносе", - выразил мнение экс-форвард сборных СССР и России.

В свою очередь, министр спорта РФ Павел Колобков заявлял, что не факт, что рекомендации будут приняты исполкомом ВАДА.