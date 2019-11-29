В третий раз пойманный на допинге паралимпиец Сычев отстранен пожизненно

Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет (МПК) пожизненно дисквалифицировал российского пауэрлифтера Сергея Сычева.

Как сообщает пресс-служба МПК, спортсмен нарушил антидопинговые правила в третий раз за последние десять лет. В организме Сычева, выступавшего в Паралимпийских играх 2008 и 2012 годов, найдены следы дегидрохлорметилтестостерона, входящего в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Допинг-пробу спортсмен сдал во внесоревновательный период 4 июля 2018 года.

Ранее Сычев попадался на допинге в 2009 и 2017 годах, оба раза получил двухлетнюю дисквалификацию.