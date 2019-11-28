Глава ОКР не увидел угроз для участия сборной России в Олимпиаде в Токио

Проблемы, по его словам, ожидаются только у легкоатлетов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что Россия полноценно готовится к участию в ОИ в Токио. Угроз для участия олимпийцев в Олимпиаде, по его словам нет.

"ОКР формирует команду, в составе которой спортсмены поедут в Токио и будут защищать там честь страны. Согласно олимпийской Хартии, олимпийские соревнования проходят не между странами, а между спортсменами. Сейчас к ОКР нет никаких претензий со стороны ВАДА и МОК. Спортивное движение ОКР и его члены вне каких-либо подозрений", - заявил Поздняков в четверг на Олимпийском собрании в Москве.

"Это означает, что нет объективных препятствий для полноценного участия в играх, за исключением спортсменов ВФЛА (...) Вызывают недоумение попытки применить санкции в отношении руководства комитета (ОКР). Эти обвинения не обоснованы и предвзяты, и являются недопустимыми с правовой точки зрения и логики", - добавил он.

Поздняков также назвал неуклюжей попытку привлечь к ответственности российских спортсменов, непричастных к допингу. "Это одна из тем, которая обсуждается в МОК и в международных федерациях", - подчеркнул президент ОКР.

"Продолжаем плановую и полноценную подготовку к Токио-2020", - добавил Поздняков.

В конце прошлой недели после того, как были вскрыты манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории, комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций. Исполком вынесет окончательное решение 9 декабря на заседании в Париже.

рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций. Исполком вынесет окончательное решение 9 декабря на заседании в Париже.