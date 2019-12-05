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Здание лыжной школы олимпийского резерва в Петербурге передадут церкви

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Здание школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района Петербурга подлежит передаче Русской православной церкви, сообщила пресс-служба городского комитета имущественных отношений.

Как следует из архивных материалов, опубликованных на сайте комитета, здание, расположенное на Выборгском шоссе, дом 102, литера А, являлось домом причта прихода Спасо-Парголовского храма. Объект является имуществом религиозного назначения и подлежит передаче религиозной организации.

В настоящее время здание площадью 569,6 кв. метров находится в собственности Петербурга и закреплено на праве оперативного управления за школой. Как отмечают в комитете, для передачи здания приходу и перебазирования школы были проработаны возможные варианты подбора объектов недвижимости.

"Подобрать специализированный объект недвижимости с залами для спортивных занятий школы с прилегающей к зданию территорией на сегодня не удалось. По согласованию с администрацией и руководством школы в качестве дополнительных площадей школе на сегодня передано в безвозмездное пользование помещение 4Н площадью 445,1 квадратных метров, расположенное в здании по адресу Сиреневый бульвар, д.18, к.1, литера В", - говорится в сообщении комитета.

Помещение предназначено для административно-управленческого персонала школы. Основная тренировочная база школы расположена в поселке Юкки. Школа приступит к использованию помещения после его капитального ремонта, завершить который планируется до конца августа 2020 года, отмечают в ведомстве.

В комитете подчеркивают, что здание будет передано приходу только после полного перебазирования школы.

лыжи РПЦ Петербург

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