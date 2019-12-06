Фанаты "Зенита" в знак протеста покинут трибуны на 40-минуте матча с "Динамо"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU -Фанаты петербургского "Зенита" незадолго до окончания первого тайма домашнего матча РПЛ с московским "Динамо" в пятницу уйдут с трибун.

"Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте. Тем самым, мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе, как преступник", - говорится в заявлении объединения болельщиков "Зенита" "Ландскрона".

Таким образом, фанаты "Зенита" решили проявить солидарность с болельщиками "Спартака" в свете массовых задержаний в Петербурге.

Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте. Тем самым, мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе, как преступник. pic.twitter.com/WOhjKkunms — Ландскрона (@landscrona) December 6, 2019

В пятницу авторитетное объединение болельщиков московского "Спартака" Fratria обратилась с призывом к болельщикам всех российских клубов провести акцию в знак протеста против массовых задержаний в Санкт-Петербурге 30 ноября и 1 декабря.

"Мы призываем всех болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ", - говорится в сообщении.

"Кроме того, на ближайшей домашней игре мы полностью откажемся от флагов, баннеров и других атрибутов визуальной поддержки!" - отмечается там же.

В понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что болельщики "Спартака" привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство перед матчем с "Зенитом". Дзержинский районный суд вынес решение в отношении трех болельщиков. По данным суда, днем в воскресенье на Кирочной улице они нецензурно выражались и не реагировали на замечания. Все трое получили по 15 суток ареста.

Согласно материалам Фрунзенского районного суда, в ночь на 1 декабря у станции метро "Волковская" футбольные фанаты, "допустив нарушения общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, в присутствии посторонних матерились, выражая явное неуважение к обществу". Сообщение о нарушении общественного порядка поступило в полицию от анонима. В отношении 19 человек было возбуждено дело об административном нарушении по статье "мелкое хулиганство". Каждый из нарушителей оштрафован на 500 рублей. Петроградский районный суд Петербурга запретил лидеру фанатов "Спартака" Валерию Бевзу (Валере Амиго) 1,5 года посещать официальные спортивные соревнования за оскорбление форварда "Зенита" Артема Дзюбы и оштрафовал.

Между тем 1 декабря официальный твиттер-аккаунт болельщиков ФК "Спартак" сообщил о задержании в Петербурге до 200 футбольных фанатов. Болельщиков задерживали во время ночного рейда по городу, фанаты утверждают, что оснований для задержаний не было.