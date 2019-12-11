Нелетная погода нарушила планы "Краснодара" перед матчем ЛЕ с "Хетафе"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" провели тренировку на домашнем тренировочном комплексе, поскольку не смогли вылететь в Испанию из-за сильного тумана, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Команда прямо сейчас отправилась в Анапу, чтобы все-таки вылететь в Мадрид, поскольку небесная канцелярия краснодарский аэропорт сегодня не жалует", - говорится в сообщении в социальных сетях клуба.

В четверг "Краснодар" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы сыграет с "Хетафе" (начало - 20:55 мск). Первая встреча в Краснодаре окончилась победой испанского клуба со счетом 2:1. Для выхода в плей-офф российский клуб должен победить соперника.

Ранее сообщалось, что число задержанных из-за тумана авиарейсов в аэропорту Краснодара выросло до 12, семь воздушных судов, следующих в Краснодар, были перенаправлены на запасные аэродромы в Анапу, Ростов-на-Дону и Трабзон.

Помимо этого были отменены рейс авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул, один рейс авиакомпании "Аэрофлот" в Москву и рейс авиакомпании AirSerbia в Белград.