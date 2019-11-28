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ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" и лишился шансов на плей-офф ЛЕ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб ЦСКА (Москва) в домашнем матче сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе российского клуба на 75-й минуте отличился Федор Чалов, в составе "Лудогорца" на 66-й минуте гол забил Клаудиу Кешерю.

В матче первого тура ЦСКА проиграл "Лудогорцу" (1:5).

В матче группы H, который проходил параллельно, испанский "Эспаньол" сыграл вничью с венгерским "Ференцварошу" (2:2). В составе "Эспаньола" на 31-й минуте отметился Оскар Мелендо, финальный гол в матче забил Серхи Дардер (90+7). За "Ференцварош" отличился Давид Шигер (23-я минута), пенальти реализовал Михал Шкварка (90-я минута).

ЦСКА находится на четвертом месте в группе H и замыкает турнирную таблицу, имея в активе 2 очка. Лидирует "Эспаньол" с 11 баллами, на втором месте - "Лудогорец" (7 очков), "Ференцварош" идет третьим, набрав 6 очков.

Российский клуб потерял шансы на выход в стадию плей-офф Лиги Европы.

ЦСКА завершит еврокубковый сезон 12 декабря, сыграв на выезде с "Эспаньолом". В тот же день "Лудогорец" дома примет "Ференцварош".

футбол Лига Европы УЕФА

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