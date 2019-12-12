Поиск
ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Иск о банкротстве клуба РПЛ "Тамбов" подавался из-за ошибки в бухгалтерии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Налоговые органы Тамбовской области отозвали заявления в региональный Арбитражный суд о признании ФК "Тамбов" банкротом из-за долга в 36,9 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в четверг в УФНС по Тамбовской области.

Заявления отозваны в связи с отсутствием признаков банкротства, уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что иск от налоговых инспекций Тамбова и области в отношении долгов футбольного клуба "Тамбов" поступил в арбитражный суд региона. По данным налоговиков, клуб задолжал 36,9 млн рублей налогов.

Вместе с тем, президент ФК "Тамбов" вице-губернатор региона Арсен Габуев утверждает, что проблем у клуба нет. "Бухгалтерия при подаче декларации в налоговую допустила ошибку в цифрах. Цифры, которые отразились в декларации, пошли вразрез с тем бюджетом, который у нас есть. Надеемся, в ближайшее время проблема будет урегулирована", - сказал он.

ФК "Тамбов" играет в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он - дебютант главного дивизиона российского футбола. После 19 туров клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

При этом стадион в Тамбове не подходит под критерии для проведения матчей премьер-лиги. В связи с эти домашние игры команда проводит в Саранске, на стадионе "Мордовия Арена", где проходили матчи ЧМ-2018.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 12 декабря

"Локомотив" проиграл "Атлетико" в последнем туре Лиги чемпионов

"Локомотив" проиграл "Атлетико" в последнем туре Лиги чемпионов

ВФЛА уволила Борзаковского с поста вице-президента федерации

Российская премьер-лига-2019/20

Главного тренера ЦСКА снова оштрафовали за мат в адрес судьи

"Зенит" крупно проиграл "Бенфике" и выбыл из еврокубков

"Зенит" крупно проиграл "Бенфике" и выбыл из еврокубков
Допинг в российском спорте

Комиссия атлетов МОК заступилась за "чистых" атлетов из РФ

Экс-футболист сборной России Сычев завершил карьеру

РФС назвал соперников сборной России по товарищеским матчам перед Евро

Россия досрочно вышла в полуфинал женского ЧМ по гандболу

Допинг в российском спорте

Россию отстранили от международного спорта. Обобщение

Россию отстранили от международного спорта. Обобщение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');