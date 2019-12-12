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Президент "Барселоны" исключил новый перенос матча с "Реалом"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Матч чемпионата Испании по футболу "Барселона" - "Реал", планировавшийся в октябре, но перенесенный из-за беспорядков в Каталонии, будет сыгран в установленную дату - 18 декабря, заявил президент "гранатово-синих" Хосеп Мария Бартомеу.

"Эль Классико" не будет больше переноситься. Мы все несем ответственность за то, чтобы эта игра состоялась. "Барселона" готовится к этому матчу в обычном режиме. Мы все вместе должны сделать эту игру праздником спорта, гражданственности и спокойствия", - цитирует пресс-служба "Барселоны" Бартомеу.

Матч планировалось провести 26 октября в Барселоне, однако из-за беспорядков в Каталонии он был перенесен на 18 декабря.

футбол ФК Барселона

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