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Футбольный матч "Барселона" - "Реал" перенесли на декабрь

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Федерация футбола Испании сообщила о переносе матча 10-го тура чемпионата страны "Барселона" - "Реал" в связи с беспорядками в Каталонии.

"Комитет по проведению соревнований Королевской испанской федерации футбола установил 18 декабря датой проведения матча 10-го тура чемпионата "Барселона" - "Реал", который изначально должен был пройти 26 октября и отложен по ряду причин", - говорится в сообщении.

Не менее 525 тыс. человек в Барселоне недавно приняли участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщила полицейская служба столицы Каталонии.

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

футбол Испания. ФК Барселона ФК Реал

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