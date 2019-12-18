Денис Лебедев оценил шансы на успех в первом после возвращения в бокс бою

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Денис Лебедев, решивший возобновить выступления в профессиональном боксе, высоко оценил способности своего соперника по предстоящему бою, южноамериканца Табисо Мчуну.

"Мчуну – это сильный боксер, резкий, сильный и достойный соперник. Кто проявит больше желания, и кто будет лучше подготовлен, тот и победит", - сказал Лебедев, слова которого приводит Федерация бокса России.

Бой Лебедева против Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. Это будет поединок за титул WBC Silver в первом тяжелом.

Лебедев пока не спешит с будущими планами. "Для меня большой мотивацией является возможность завоевать зелененький пояс. Я все сделаю для этого. Пока моя задача заключается в том, чтобы завоевать титул WBC Silver, а далее будет видно. Нужно идти поступательно", - сказал он.

Лебедев сравнил Мчуну с турком Хизни Алтункаем и американцем Майком Уилсоном, которых россиянин победил в своих предыдущих боях.

"Соглашусь с тем, что Мчуну сильнее Алтункая. А вот насчет Уилсона категорически не соглашусь. Когда я боксировал с Уилсоном, то в каждом раунде чувствовал сильное сопротивление. Просто я не дал Уилсону проявить себя, хотя он очень хотел этого. Уилсон – очень неудобный и нестандартный боксер. Думаю, с Табисо мне будет легче, чем с Уилсоном. Табисо – обученный боксер, а с обученными боксерами ты понимаешь, что тебе ожидать. А от такого, как Уилсон, не знаешь, откуда прилетит", - сказал Лебедев.

11 июля Лебедев заявил, что поставил точку в выступлениях в профессиональном спорте.

"Я объявляю о завершении своей спортивной карьеры и переворачиваю очередную страницу в своей жизни. Спасибо вам, кто был со мной все эти годы, болел за меня, поддерживал", - Лебедев в своем видеообращении в инстаграме.

"Не сомневаюсь ни на минуту, что придут новые достойные чемпионы, ведь гимн России должен звучать на всех аренах мирового спорта", - отметил он.

Вскоре стало известно, что спортсмен возобновляет карьеру.

На счету 39-летнего Лебедева 32 победы (23 - нокаутом) в 35 поединках.