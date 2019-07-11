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Денис Лебедев завершил карьеру

Денис Лебедев завершил карьеру
Денис Лебедев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Денис Лебедев, выступавший в первом тяжелом весе, заявил, что поставил точку в выступлениях в профессиональном спорте.

"Я объявляю о завершении своей спортивной карьеры и переворачиваю очередную страницу в своей жизни. Спасибо вам, кто был со мной все эти годы, болел за меня, поддерживал", - сказал 39-летний чемпион мира по версии WBA и IBF в своем видеообращении в инстаграме.

"Не сомневаюсь ни на минуту, что придут новые достойные чемпионы, ведь гимн России должен звучать на всех аренах мирового спорта", - отметил он

"Дорогой болельщик, низкий тебе поклон. Думаю, что я тебя не подвел", - сказал Лебедев.

На счету 39-летнего Лебедева 32 победы (23 - нокаутом) в 35 поединках.

Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодёжи. Ведь это тоже моя семья И у нас все получиться! С большой любовью к вам Денис Лебедев!

Публикация от Денис Лебедев (@denislebedev_official)

бокс Денис Лебедев

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