Логинов с точной стрельбой стал 11-м в спринте на этапе КМ по биатлону

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Биатлонист Александр Логинов стал лучшим из россиян в спринтерской гонке (10 км), прошедшей во французском Анси на очередном этапе Кубка мира.

Он занял 11-е место. Логинов не допустил ни одного промаха и уступил победителю, немцу Бенедикту Доллю, 44,8 секунды.

Сам Долль, также не промахнувшийся ни разу, преодолел дистанцию за 23 минуты 22,1 секунды.

Второе место занял норвежец Тарьей Бе, проигравший 9,4 секунды. Третьим стал француз Кентен Фийон Майе, отставание которого составило 11,3 секунды. Оба этих биатлониста также обошлись без неточных выстрелов.

24-е место занял россиянин Никита Поршнев (0 промахов), 29-е – Евгений Гараничев (0), 41-е – Дмитрий Малышко (1), 55-е – Эдуард Латыпов (1).