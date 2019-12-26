На подготовку к проведению матчей Евро-2020 в Петербурге потратят 3,5 млрд рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правительство утвердило программу подготовки к проведению в Петербурге в 2020 году игр чемпионата Европы по футболу, сообщил официальный портал кабинета.

Сообщается, что общая сумма, которая будет потрачена на подготовку к проведению российской части чемпионата Европы составит 3,54 млрд рублей. Из них 2,98 млрд рублей - средства федерального бюджета, 559 млн рублей будут выделены из бюджетов субъектов РФ.

"Подписанным постановлением утверждена программа подготовки к проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 года... Определен перечень объектов инфраструктуры и мероприятий, которые будут полностью или частично финансироваться за счет федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

В число этих мероприятий и объектов входят продвижение Евро-2020, организация фан-зон, транспортного обеспечения турнира.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, среди которых Санкт-Петербург, который примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Известно, с кем Россия сыграет на самом Евро: это сборные Бельгии, Дании и Финляндии. Две игры - против Бельгии и Финляндии – россияне проведут в Санкт-Петербурге. С датчанами придется сыграть в Копенгагене.