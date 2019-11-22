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Стало известно, на чьем поле Россия и Дания сыграют на Евро-2020

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Определился хозяин поля в матче чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Дании.

По итогам жеребьевки, прошедшей в швейцарском Ньоне в пятницу, эта игра пройдет в Копенгагене.

Сборные России и Дании, как представители стран-хозяек турнира, попали в группу В, матчи которой запланированы на Санкт-Петербург и Копенгаген. Изначально было известно, что каждая из этих команд проведет по два матча на своих полях, оставалось только определить хозяина очного противостояния.

В итоге датчане все три своих матча проведут в Копенгагене. Что касается сборной России, два матча она сыграет в Петербурге, один - в Копенгагене.

Ранее сообщалось, что в группу В также попал лидер рейтинга ФИФА, сборная Бельгии. Еще одного участника группы определит жребий 30 ноября.

Впервые в истории чемпионатов Европы финальная часть пройдет в 12 странах континента. Матчи примут Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).

Финал чемпионата Европы-2020 пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Действующий чемпион - сборная Португалии.

футбол Евро-2020

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