Определились все соперники сборной России по Евро-2020

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сборная Финляндии по футболу сыграет в одной группе с национальной команде России на чемпионате Европы 2020 года.

Жеребьевка финальной части турнира проходит в Бухаресте.

Таким образом, определился полный состав группы В.

📅 Россия – Бельгия. 13 июня

📅 Россия – Финляндия. 17 июня

📅 Россия – Дания. 22 июня



Купить билет на любой из этих матчей можно без очереди. Для этого нужно выиграть код на https://t.co/HHlo4zS4Uw pic.twitter.com/e1fQsnsxPY — Сборная России (@TeamRussia) 30 ноября 2019 г.

Ранее стало известно, что туда попали Россия, Дания и Бельгия. Эти команды оказались в одном квартете следующим образом: датский Копенгаген, как и российский Петербург, входят в число городов, принимающих матчи Евро-2020. Регламент турнира сводит Данию и Россию, также отобравшуюся на турнир, в одну группу. Причем, в группу В, матчи в которой запланированы на Петербург и Копенгаген.

По итогам заключительных матчей групповой отборочной кампании Евро-2020 стало известно, что Бельгия попадает в первую корзину при посеве на жеребьевку финальной стадии турнира. Также в первой корзине - сборные Англии, Германии, Испании, Италии и Украины. Первые четыре из них будут принимать матчи Евро-2020, а потому в группу В попасть не смогут: сюда ранее попали Россия и Дания, в городах также пройдут матчи Евро. Украина же изначально была разведена с Россией по решению УЕФА. Поэтому кандидатом в группу В оставалась Бельгия.

Соответственно, оставшегося соперника определил жребий. Кандидатов попасть в группу В было два: Финляндия и Уэльс.

Некоторые команды в группах еще не определились, они станут известны по итогам плей-офф в дивизионах Лиги наций УЕФА.

Составы групп:

Группа А: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа С: Нидерланды, Украина, Австрия, победитель плей-офф от Лиги наций

Группа D: Англия, Хорватия, победитель плей-офф от Лиги наций, Чехия

Группа Е: Испания, Швеция, Польша, победитель плей-офф от Лиги наций

Группа F: Победитель плей-офф от Лиги наций, Португалия, Франция, Германия.

Впервые в истории чемпионатов Европы финальная часть пройдет в 12 странах континента. Матчи примут Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).

Финал чемпионата Европы-2020 пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Действующий чемпион – сборная Португалии.