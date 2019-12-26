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"КАМАЗ-Мастер" потратит на выезд на "Дакар-2020" 1,5 млн евро

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель "КАМАЗ-Мастер" Владимир Чагин назвал сумму, которая будет потрачена на участие команды на ралли-рейде "Дакар-2020"

"Ралли-рейды, как и другие автомобильные виды спорта, довольно дорогостоящие. В затраты входят подготовка автомобилей, машин технического сопровождения. Взнос за одного участника "Дакара" составляет 11 тысяч евро, причем, независимо от того, за пилота или техника. Добавим перелеты, переезды, питание, проживание в гостинице. Только выезд на "Дакар" обходится команде в полтора миллиона евро, а общий бюджет команды составляет 11 миллионов евро", - сказал Чагин.

"Это ничтожная цифра для спорта по сравнению с "Формулой-1", футболом или хоккеем. Наш завод считает, что трата таких средств оправдана", - добавил он.

42-й по счету "Дакар" стартует 5 января в Джидде и финиширует 17 января в Киддии. Общая длина трассы составит 7800 километров, из них 5000 километров скоростных спецучастков. Длина пяти спецучастков превысит 450 километров. Команда "КАМАЗ-мастер" выставит на гонку четыре экипажа с пилотами Эдуардом Николаевым, Антоном Шибаловым, Дмитрием Сотниковым и Андреем Каргиновым. Пятым пилотом станет Айрат Мардеев, которые будет за рулем пресс-кара, а также будет комментировать гонку.

"КАМАЗ-Мастер" является самой титулованной командой "Дакара" в зачете грузовиков. Она - 16-кратный победитель знаменитого ралли-рейда. На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).

автоспорт Дакар КАМАЗ-Мастер

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