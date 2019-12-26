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Фигуристы Синицына и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Виктория Синицына и Никита Кацалапов вышли в лидеры чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду после первого вида программы.

За свое катание в ритм-танце на ледовой арене в Красноярске пара получила 88,43 балла. Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин с результатом 86,13 балла, тройку лидеров замкнули Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, набравшие 77,38 балла.

Чемпионат России проходит в Красноярске.

фигурное катание

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