На Красной площади откроют музей Олимпиады-80

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России (ОКР) работает над проектом музея Олимпиады, которая прошла в Москве в 1980-м году. Его обустроят на Красной площади, в нем будут артефакты, связанные с играми, сообщила пресс-служба комитета.

Создать музей предложил почетный президент ОКР и почетный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов, уточнил через пресс-службу глава управления событийного маркетинга и коммуникаций ОКР Роман Марков. По его словам, мэрия Москвы поддержала эту идею.

4 июля 2020 года на Большой спортивной арене в Лужниках пройдет праздник, посвященный 40-летию этой Олимпиады. По словам Маркова, ожидается, что туда приедет глава МОК Томас Бах.