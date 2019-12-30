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Россия стала аутсайдером группы на молодежном ЧМ по хоккею

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Молодежная сборная Канады по хоккею нанесла поражение Германии в матче группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу Канады.

Канада набрала 6 очков и вышла на первое место в группе В. Столько же баллов – у команды США, уступающей по личным встречам.

По 3 балла – у остальных команд: Германии, Чехии и России. В таком порядке команды располагаются согласно дополнительным показателям. У Чехии при этом имеется игра в запасе: в понедельник она играет со сборной США.

В четвертьфинал выходят по четыре из пяти команд обеих групп. Ставшая аутсайдером группы сборная России 31 декабря проведет последний матч группового этапа, с Германией. Ранее россияне уступили Чехии (3:4), разгромили Канаду (0:6) и потерпели поражение от США (1:3).

Чемпионат мира среди молодежных команд проходит в Чехии.

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