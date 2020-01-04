Путин подписал указ о подготовке Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Указом правительству России поручено помочь руководству Свердловской области и Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" в организации и проведении Универсиады-2023 на высоком уровне.

Правительству поручили "разработать и осуществить при участии органов власти Свердловской области меры, направленные на подготовку и проведение Универсиады-2023", говорится в документе.

Кроме того, кабинету министров поручено содействовать в освещении в государственных СМИ подготовки и проведения Универсиады-2023.

Также, согласно указу, властям субъектов России рекомендовано принять участие в осуществлении мер, направленных на подготовку и проведение летней Универсиады в Екатеринбурге.