Каргинов из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Экипаж Андрея Каргинова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем третьего этапа ралли-рейда "Дакар-2020" в зачете грузовиков.

Вторым стал белорус Сергей Вязович из MAZ, третьим – еще один представитель "КАМАЗ-Мастер", экипаж Антона Шибалова.

Действующий победитель "Дакара", Эдуард Николаев из "КАМАЗ-Мастер", на третьем этапе стал девятым. Машина Дмитрия Сотникова, его партнера по команде, как сообщалась, получила повреждение, наехав на камень. Пресс-служба "КАМАЗ-Мастер" информировала о попытках экипажа Сотникова продолжить гонку. В числе финишировавших его пока нет.

Третий этап "Дакара" стартовал и финишировал в Неоме (Саудовская Аравия), протяженность составила 504 км.

Общий зачет в классе грузовиков возглавляет Вязович, в тройке лучших – Каргинов и Шибалов. Николаев – на пятом месте.

"Дакар" в 2020 году впервые проходит в Саудовской Аравии.