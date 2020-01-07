Поиск

Каргинов из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Экипаж Андрея Каргинова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем третьего этапа ралли-рейда "Дакар-2020" в зачете грузовиков.

Вторым стал белорус Сергей Вязович из MAZ, третьим – еще один представитель "КАМАЗ-Мастер", экипаж Антона Шибалова.

Действующий победитель "Дакара", Эдуард Николаев из "КАМАЗ-Мастер", на третьем этапе стал девятым. Машина Дмитрия Сотникова, его партнера по команде, как сообщалась, получила повреждение, наехав на камень. Пресс-служба "КАМАЗ-Мастер" информировала о попытках экипажа Сотникова продолжить гонку. В числе финишировавших его пока нет.

Третий этап "Дакара" стартовал и финишировал в Неоме (Саудовская Аравия), протяженность составила 504 км.

Общий зачет в классе грузовиков возглавляет Вязович, в тройке лучших – Каргинов и Шибалов. Николаев – на пятом месте.

"Дакар" в 2020 году впервые проходит в Саудовской Аравии.

автоспорт Дакар КАМАЗ-Мастер

Новости по теме

Новости

Шарапова проиграла американке Брэди на старте турнира в Брисбене

Шарапова проиграла американке Брэди на старте турнира в Брисбене

Машина российского гонщика Васильева загорелась на "Дакаре"

Машина российского гонщика Васильева загорелась на "Дакаре"

Приостановившая карьеру Загитова начнет интенсивно тренироваться после 7 января

Медведев поблагодарил молодежную сборную России за красивую игру на ЧМ

Россия проиграла Канаде в финале молодежного ЧМ по хоккею

Россия проиграла Канаде в финале молодежного ЧМ по хоккею

Назван состав сборной России на финал с Канадой

Финал молодежного ЧМ Россия - Канада. Онлайн

Финал молодежного ЧМ Россия - Канада. Онлайн

Экипаж Шибалова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл первый этап "Дакара"

Российский лыжник Большунов впервые выиграл общий зачет "Тур де Ски"

Российский лыжник Большунов впервые выиграл общий зачет "Тур де Ски"

Канада стала соперником России по финалу молодежного ЧМ

Канада стала соперником России по финалу молодежного ЧМ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');