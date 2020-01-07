Машина российского гонщика Васильева загорелась на "Дакаре"

Внедорожник под управлением Владимира Васильева на "Дакаре-2020" Фото: Reuters

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российский гонщик Владимир Васильев из команды X-raid G-Energy Team досрочно завершил выступление в ралли-рейде "Дакар-2020" в классе внедорожников.

Как сообщает пресс-служба соревнования, на 284 км спецучастка на третьем этапе гонки машина россиянина загорелась. Васильев и второй пилот, украинец Виталий Евтехов, не пострадали, но вынуждены покинуть "Дакар".

К тому моменту Васильев шел девятым на этапе и 11-м – в генеральной классификации.

Васильев досрочно покидает "Дакар" второй год подряд. С "Дакара-2019" он снялся из-за технических проблем.

В этом году знаменитый ралли-марафон "Дакар" впервые проходит на территории Саудовской Аравии.