Стельмах назначен начальником первой команды ФК ЦСКА

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Александр Стельмах вернулся в структуру московского футбольного клуба ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба ФК, Стельмах назначен в качестве начальника первой команды ЦСКА, эту должность ранее он занимал до 2009 года.

"В последнее время Александр Григорьевич работал заместителем директора ВЭБ Арены и отвечал за подготовку спортивной составляющей стадиона", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сергей Якунчиков, занимавший пост начальника команды, покинул армейский клуб по собственному желанию.