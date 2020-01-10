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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Стельмах назначен начальником первой команды ФК ЦСКА

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Александр Стельмах вернулся в структуру московского футбольного клуба ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба ФК, Стельмах назначен в качестве начальника первой команды ЦСКА, эту должность ранее он занимал до 2009 года.

"В последнее время Александр Григорьевич работал заместителем директора ВЭБ Арены и отвечал за подготовку спортивной составляющей стадиона", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сергей Якунчиков, занимавший пост начальника команды, покинул армейский клуб по собственному желанию.

футбол ФК ЦСКА

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