Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Биатлонист Мартен Фуркад в Оберхофе Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки с общего старта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофен.

Дистанцию 15 км он преодолел за 41 минуту 1,4 секунды с двумя промахами.

Вторым финишировал немец Арнд Пайффер, отставший от Фуркада на 20,1 секунды с тремя промахами.

Третье место занял француз Симон Детье. У него три неточных выстрела и 20,3 секунды отставания.

Россияне Матвей Елисеев и Александр Логинов заняли 10-е и 17-е места соответственно. Елисеев промахнулся четыре раза и отстал от первого места на 59,8 секунды. На счету Логинова пять промахов и 1 минута 25,2 секунды отставания.