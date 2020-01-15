Россиянки оказались за пределами топ-30 спринта на этапе КМ по биатлону

Некоторые из них не промахнулись ни разу

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки (7,5 км) на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Дистанцию она преодолела за 18 минут 55,5 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Второе место заняла шведка Ханна Эберг с отставанием в 29,7 секунды. Эберг не промахнулась ни разу.

В тройку лучших попала итальянка Доротея Вирер, уступившая победительнице 36,8 секунды. На ее счету тоже ни одного неточного выстрела.

Россиянки оказались за пределами первой тридцатки. Лариса Куклина без промахов заняла 36-е место, уступив Экхофф 1 минуту 54,1 секунды. 37-й стала Екатерина Юрлова-Перхт, отставшая от победительницы на 1 минуту 56 секунд. Юрлова-Перхт также отстрелялась без промахов. 42-е место с одним промахом заняла Кристина Резцова, 60-е с двумя неточными выстрелами – Ирина Старых, 77-е с тремя – Светлана Миронова.