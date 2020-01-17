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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 18:12

Украинский клуб отчислил футболиста за посещение России

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Агробизнес", выступающий в первой лиге чемпионата Украины, в одностороннем порядке расторг контракт с полузащитником Игорем Сикорским за его поездку в Россию.

"Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб", - говорится в заявлении "Агробизнеса".

"Жаль, но сегодня футбол - это политика", - говорится в заявлении. В тексте отмечается, что когда "с передовой привозят тяжело раненых и убитых", футбольное сообщество не может оставаться в стороне.

Также клуб опубликовал скриншот страниц футболиста в соцсетях, где он, находясь в экипировке команды, позирует на фоне достопримечательностей в Санкт-Петербурге.

"ФК Агробизнес считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба", - отмечается в тексте заявления.

Отмечается, что клуб в одностороннем порядке расторг контракт с Сикорским в связи с нарушением пункта, согласно которому игрок обязан "всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа клуба и команды, не допускать действий, наносящих ущерб их репутации".

Россия футбол Украина Санкт-Петербург

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