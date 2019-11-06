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Футболист "Зенита" Ракицкий завершил выступления за Украину из-за политики

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Ярослав Ракицкий заявил, что больше не будет выступать за национальную команду Украины.

"Десять лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из сборной Украины", - написал спортсмен в инстаграме.

Спортсмен, которого после перехода из донецкого "Шахтера" в "Зенит" в январе 2019 года перестали приглашать в сборную Украины, посетовал на политические моменты в футболе.

"Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года, но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете", - написал Ракицкий.

"Футбол вне политики?" – задался риторическим вопросом он.

"Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене.
Спасибо всем кто поддерживал и тем, кто не поддерживал, вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины!", - подчеркнул Ракицкий и поздравил сборную Украины с выходом в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

30-летний украинец выступал за сборную Украины с 2009 года. С 2006 по 2019 год Ракицкий играл за украинский "Шахтер", а в начале 2019 года перешел в петербургский "Зенит", после этого он перестал вызываться в национальную команду.

Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!

Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

футбол Украина ФК Зенит

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