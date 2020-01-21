Хачанов вышел во второй круг Australian Open
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов завоевал путевку во второй круг турнира серии Большого шлема Australian Open.
В первом раунде соревнования он нанес поражение представителю Испании Марио Вилелье-Мартинесу. Результат встречи – 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3 в пользу россиянина.
Продолжительность игры составила 2 часа 50 минут.
Хачанов является 17-й ракеткой мира, Вилелья-Мартинес – 196-й.
Соперником Хачанова во втором круге будет победитель пары Ясутака Утияма (Япония) – Микаэль Имер (Швеция).
Другие теннисисты, представляющие Россию в основной сетке мужского одиночного разряда Australian Open – Евгений Донской, Андрей Рублев, Даниил Медведев, – свои матчи первого круга проведут позднее.