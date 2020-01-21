Кафельников предрек выход трех россиян в третий круг Australian Open

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион в теннисе Евгений Кафельников считает, что россияне, успешно преодолевшие первый раунд Australian Open, добьются успеха и во втором круге.

"Прогнозирую проход всех трех в 1/16 финала",- написал он в твиттере.

Рутинные победы одержали наши три мушкетера сегодня👏! Как я и говорил,тяжелее всего пришлось Карену @karenkhachanov. Но первый круг пройден,дальше будет легче👊. Прогнозирую проход всех трёх в 1/16 финала — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) January 21, 2020

Ранее во второй круг турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде вышли Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Сошел с дистанции Евгений Донской.

Соревнования в основной сетке Australian Open стартовали в ночь на понедельник по московскому времени.

Australian Open традиционно открывает ежегодную программу турниров Большого шлема, в которую также входят Roland Garros, Wimbledon и US Open.

Сам Кафельников является победителем Australian Open-1999.