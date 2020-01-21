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Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев добился победы над представителем Австралии Кристофером О"Коннелом в первом круге турнира Большого шлема Australian Open.

Результат встречи – 6:3, 0:6, 6:4, 7:6 (7:5) в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут.

Следующим соперником Рублева будет Юити Сугита.

Между тем, Россия не избежала потерь в мужском одиночном разряде. Из турнира выбыл Евгений Донской, уступивший испанцу Фернандо Вердаско – 5:7, 2:6, 1:6.

теннис Australian Open

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