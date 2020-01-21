Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев пополнил число участников второго круга турнира Большого шлема Australian Open.
В стартовом раунде соревнования он нанес поражение представителю США Фрэнсису Тиафо – 6:3, 4:6, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут.
Во втором круге Медведев сыграет с победителем пары Доминик Кепфер (Германия) – Педро Мартинес-Портеро (Испания).
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает четвертое место, что является наилучшим показателем среди действующих российских теннисистов.
Лучшим достижением 23-летнего Медведева на турнирах Большого является выход в финал US Open в 2019 году. А на Australian Open дальше четвертого круга россиянин еще не продвигался.