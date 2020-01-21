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Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев пополнил число участников второго круга турнира Большого шлема Australian Open.

В стартовом раунде соревнования он нанес поражение представителю США Фрэнсису Тиафо – 6:3, 4:6, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем пары Доминик Кепфер (Германия) – Педро Мартинес-Портеро (Испания).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает четвертое место, что является наилучшим показателем среди действующих российских теннисистов.

Лучшим достижением 23-летнего Медведева на турнирах Большого является выход в финал US Open в 2019 году. А на Australian Open дальше четвертого круга россиянин еще не продвигался.

теннис Australian Open

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