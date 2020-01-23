Андрей Рублев пробился в третий круг Australian Open
Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев завоевал путевку в третий раунд турнира Большого шлема Australian Open.
Во втором круге соревнования его соперником был представитель Японии Юити Сугита. Рублев победил его со счетом 6:2, 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты.
Турнирная сетка выводит Рублева на победителя пары Давид Гоффен (Бельгия) – Пьер-Юг Эрбер (Франция).
Ранее в третий круг мужского одиночного разряда Australian Open, который традиционно открывает ежегодную программу турниров Большого шлема, пробился россиянин Даниил Медведев.