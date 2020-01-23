Хачанов за 4,5 часа одолел шведа Имера на Australian Open

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

Во втором раунде Australian Open он встречался с представителем Швеции Микаэлем Имером. Матч растянулся на пять партий, причем судьба последнего (и игры в целом) решилась на тай-брейке. Результат противостояния – 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8).

Продолжительность матча составила 4 часа 34 минуты.

Сейчас Хачанов является 17-й ракеткой мира. Что касается теннисиста из Швеции, он – на 78-й позиции в мировом рейтинге.

Следующим соперником Хачанова будет Ник Кирьос из Австралии.

В мужском одиночном разряде Australian Open борьбу из россиян продолжают Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев.