Первая ракетка мира Надаль проиграл в четвертьфинале Australian Open
Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в матче 1/4 финала турнира серии Большого шлема Australian Open.
Результат встречи – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6) в пользу Тима, занимающего в рейтинге ATP пятое место.
Продолжительность матча составила 4 часа 10 минут.
В полуфинале Тим сыграет с представителем Германии Александром Зверевым. Другую полуфинальную пару составили швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.