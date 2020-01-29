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Первая ракетка мира Надаль проиграл в четвертьфинале Australian Open

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в матче 1/4 финала турнира серии Большого шлема Australian Open.

Результат встречи – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6) в пользу Тима, занимающего в рейтинге ATP пятое место.

Продолжительность матча составила 4 часа 10 минут.

В полуфинале Тим сыграет с представителем Германии Александром Зверевым. Другую полуфинальную пару составили швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.

теннис Australian Open

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