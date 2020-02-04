ФК "Тамбов" переехал из Саранска в Нижний Новгород

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Дебютант Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК "Тамбов" домашние матчи чемпионата страны по футболу теперь будет продить не в Саранске, а в Нижнем Новгороде.

"Принимая решение о переезде из Саранска в Нижний Новгород, мы исходили исключительно из экономических соображений. Вариант с ареной "Нижний Новгород" максимально выгоден нашему клубу по многим аспектам, начиная от вопросов логистики, заканчивая стоимостью целого ряда необходимых организационных услуг, без которых невозможно проведение футбольного матча на таком высоком уровне", - приводит пресс-служба "Тамбова" слова генерального директора клуба Ольги Коноваловой.

"Тамбову" предстоит провести на арене "Нижний Новгород" пять домашних матчей: с "Рубином", "Крыльями Советов", "Зенитом", "Ахматом" и "Сочи".

При этом молодежная команда "Тамбова" продолжит проводить свои домашние матчи в родном городе.

ФК "Тамбов" - дебютант РПЛ. После 19 туров клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Стадион в Тамбове не подходит под критерии для проведения матчей премьер-лиги. В связи с этим домашние игры команда проводила в Саранске, на стадионе "Мордовия Арена", где проходили матчи ЧМ-2018. Стадион "Нижний Новгород" также принял ряд матчей чемпионата мира.