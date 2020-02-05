"Локомотив" по пенальти обыграл "Спартак" на турнире в Катаре
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Московский "Локомотива" в серии пенальти обыграл "Спартак" (Москва) на турнире в Катаре "Кубок Париматч Премьер".
Гол в составе железнодорожников провел защитник Владислав Игнатьев на 28-й минуте.
За красно-белых отличился Илья Гапонов на 49-й минуте.
В серии пенальти точнее были футболисты "Локомотива" - 4:2.
"Спартак" занимает первое место на турнире с 4 баллами. Локомотив на третьем месте с тремя очками.