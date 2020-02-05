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"Локомотив" по пенальти обыграл "Спартак" на турнире в Катаре

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Московский "Локомотива" в серии пенальти обыграл "Спартак" (Москва) на турнире в Катаре "Кубок Париматч Премьер".

Гол в составе железнодорожников провел защитник Владислав Игнатьев на 28-й минуте.

За красно-белых отличился Илья Гапонов на 49-й минуте.

В серии пенальти точнее были футболисты "Локомотива" - 4:2.

"Спартак" занимает первое место на турнире с 4 баллами. Локомотив на третьем месте с тремя очками.

футбол Спартак Локомотив

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