Астраханец установил рекорд России в тройных прыжках со скакалкой
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Студент факультета физкультуры и спорта Астраханского государственного университета (АГУ) Алексей Коломин установил рекорд России в номинации "максимальное количество тройных прыжков на скакалке за один подход", сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
По его словам, это 402 прыжка за один подход.
В пресс-службе АГУ уточнили, что тройными считаются прыжки, которые выполняются на двух ногах и тройном обороте скакалки.
К конце 2018 года Коломин попал в Книгу рекордов России, совершив за час 11 745 прыжков через скакалку. В октябре 2019 года Международная книга "Интеррекорд" зафиксировала его новое достижение - 4 308 прыжков в час.
Коломин мечтает победить в составе сборной команды АГУ "Астра-Дельта" на чемпионате России по роуп-скиппингу в Москве, который пройдет в мае 2020 года.
Роуп скиппинг - новый вид спорта в России, который представляет собой прыжки через скакалку с исполнением различных трюков.