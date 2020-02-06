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Астраханец установил рекорд России в тройных прыжках со скакалкой

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Студент факультета физкультуры и спорта Астраханского государственного университета (АГУ) Алексей Коломин установил рекорд России в номинации "максимальное количество тройных прыжков на скакалке за один подход", сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

По его словам, это 402 прыжка за один подход.

В пресс-службе АГУ уточнили, что тройными считаются прыжки, которые выполняются на двух ногах и тройном обороте скакалки.

К конце 2018 года Коломин попал в Книгу рекордов России, совершив за час 11 745 прыжков через скакалку. В октябре 2019 года Международная книга "Интеррекорд" зафиксировала его новое достижение - 4 308 прыжков в час.

Коломин мечтает победить в составе сборной команды АГУ "Астра-Дельта" на чемпионате России по роуп-скиппингу в Москве, который пройдет в мае 2020 года.

Роуп скиппинг - новый вид спорта в России, который представляет собой прыжки через скакалку с исполнением различных трюков.

Астрахань АГУ роуп-скиппинг Москва Игорь Бабушкин Алексей Коломин

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