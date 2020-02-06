Коронавирус не скажется на графике Олимпиады в Токио

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио Тосиро Муто заявил, что соревнования не будут отменены из-за уханьского коронавируса и пройдут по расписанию.

Он призвал всех сохранять хладнокровие.

Представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс, в свою очередь, заявил, что страх распространяется быстрее, чем вирус. По его словам, подготовка к Играм будет продолжаться в штатном режиме до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не посоветует их изменить.

5 февраля в оргкомитете Игр выразили "серьезную обеспокоенность" относительно того, что вспышка новой инфекции может повлиять на Олимпиаду или Паралимпиаду. На следующей день чиновники решили развеять возможное недопонимание.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября 2020 года.