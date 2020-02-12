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Чемпионка сочинских Игр фигуристка Столбова завершила карьеру

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Фигуристка сборной РФ, олимпийская чемпионка в парном катании Ксения Столбова завершила карьеру, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"Сегодня я заполнила все необходимые документы в ФФККР о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры", - цитирует спортсменку сайт федерации.

Столбова с конца лета 2018 года выступала в паре с Андреем Новосёловым, до этого она выступала с Фёдором Климовым.

Фигуристка в паре с Климовым стала олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях, там же выиграла серебро в личных соревнованиях пар.

фигурное катание

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