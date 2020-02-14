Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 22:11

"Манчестер Сити" отстранен от еврокубков на два сезона

Клуб счел решение судебной палаты УЕФА предвзятым и пообещал обжаловать его

"Манчестер Сити" отстранен от еврокубков на два сезона
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" отстранен от участия в матчах Лиги чемпионов УЕФА на два сезона и оштрафован на 30 миллионов евро за серьезные нарушения правил лицензирования и финансирования, сообщается на сайте УЕФА.

Согласно сообщению, судебная палата Органа финансового контроля УЕФА (CFCB) установила, что "Манчестер Сити" завысил спонсорские доходы в период с 2012 по 2016 годы в своей отчетности, которую впоследствии передал УЕФА. Также CFCB пришла к выводу, что в нарушение правил клуб не сотрудничал в расследовании этого дела с судебной палатой.

На основании изученных доказательств CFCB приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от соревнований в сезонах 2020/21 и 2021/22, а также наложила на английский клуб штраф в размере 30 миллионов евро.

Как отмечается, решение судебной палаты может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS). Если клуб воспользуется этим правом, окончательное решение будет обнародовано только после завершения разбирательств в CAS.

"Манчестер Сити" уже опубликовал на своем сайте заявление, в котором пообещал обжаловать вердикт CFCB в Спортивном арбитражном суде. В нем отмечается, что клуб "разочарован, но не удивлен" решением судебной палаты УЕФА, которое "Манчестер Сити" охарактеризовал как "предвзятое".

"Проще говоря, это дело, возбужденное УЕФА, которое преследуется УЕФА и рассматривается УЕФА. После того, как этот предвзятый процесс завершен, клуб в кратчайшие сроки начнет добиваться беспристрастного решения и, следовательно, в первую очередь, при первой же возможности начнет разбирательство в Спортивном арбитражном суде", - заявили в "Манчестер Сити".

Манчестер Сити УЕФА CFCB CAS

Новости

Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

Суд в четыре раза увеличил Кержакову неустойку по алиментам

Арестованный боксер Кушиташвили, в чьих анализах нашли кокаин, пожизненно исключен из сборной

Арестованный боксер Кушиташвили, в чьих анализах нашли кокаин, пожизненно исключен из сборной

Морозов сменил Чернышенко на посту президента КХЛ

В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

ФК "Сочи" подтвердил переход Кокорина

Сборная России по биатлону стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ

В ОКР не стали считать пополнение Олимпийского музея попыткой улучшить имидж

Пловчиха Белоногофф получила спортивное гражданство России

Что случилось этой ночью: четверг, 13 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');