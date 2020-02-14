"Манчестер Сити" отстранен от еврокубков на два сезона

Клуб счел решение судебной палаты УЕФА предвзятым и пообещал обжаловать его

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" отстранен от участия в матчах Лиги чемпионов УЕФА на два сезона и оштрафован на 30 миллионов евро за серьезные нарушения правил лицензирования и финансирования, сообщается на сайте УЕФА.

Согласно сообщению, судебная палата Органа финансового контроля УЕФА (CFCB) установила, что "Манчестер Сити" завысил спонсорские доходы в период с 2012 по 2016 годы в своей отчетности, которую впоследствии передал УЕФА. Также CFCB пришла к выводу, что в нарушение правил клуб не сотрудничал в расследовании этого дела с судебной палатой.

На основании изученных доказательств CFCB приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от соревнований в сезонах 2020/21 и 2021/22, а также наложила на английский клуб штраф в размере 30 миллионов евро.

Как отмечается, р ешение судебной палаты может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS). Если клуб воспользуется этим правом, окончательное решение будет обнародовано только после завершения разбирательств в CAS.

"Манчестер Сити" уже опубликовал на своем сайте заявление, в котором пообещал обжаловать вердикт CFCB в Спортивном арбитражном суде. В нем отмечается, что клуб "разочарован, но не удивлен" решением судебной палаты УЕФА, которое "Манчестер Сити" охарактеризовал как "предвзятое".