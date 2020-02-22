Логинов выступит в мужской эстафете на ЧМ по биатлону

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Биатлонист Александр Логинов включен в состав сборной России на мужскую эстафету в рамках чемпионата мира в итальянском Антхольце.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, Логинов пробежит на заключительном, четвертом этапе гонки.

Показать характер и сражаться при любых обстоятельствах! В эстафетах на чемпионате мира по биатлону в Антхольце болеем за наших! pic.twitter.com/JPW4oFaSEX — Биатлон России (@russianbiathlon) February 22, 2020

Между тем министр спорта Олег Матыцин обратился в Союз биатлонистов России, чтобы получить информацию об инциденте, сообщает пресс-служба Минспорта.

"Считаем нужным напомнить о необходимости соблюдения принципа презумпции невиновности и воздержимся от дальнейших комментариев до появления детальной информации о причинах инцидента в Антхольце. Минспорта России намерено продолжать активную работу по защите прав чистых спортсменов, одновременно поддерживая самые строгие меры в отношении доказанных эпизодов нарушения антидопинговых правил", - отмечают в ведомстве.

Скандал с обыском

Ранее сообщалось, что итальянская полиция провела обыск в отеле в Антхольце, где проживает во время чемпионата мира сборная РФ по биатлону.

"Проверка была в связи с тем, что бывший главный тренер сборной России (Александр) Касперович ходил с чужой аккредитации там, где нельзя, и был пойман", - сказал глава СБР Владимир Драчев "Интерфаксу".

Он добавил, что также проводится проверка по члену сборной России Александру Логинову, в связи с тем, что он может быть причастен к нарушению антидопинговых правил.

"Это может быть его повторный случай. Они (полицейские) полтора часа обыскивали его вещи и изъяли его гаджеты. Сейчас мы едем в участок оформлять все это", - рассказал Драчев.

Логинов на чемпионате мира выиграл спринтерскую гонку и стал третьим в гонке преследования.

10 июля 2015 года решением IBU Логинов уже был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года из-за обнаружения в пробе спортсмена, взятой в 2013 году, запрещенного препарата - рекомбинантного эритропоэтина.

Мужская эстафета пройдет в субботу и стартует в 16:45 мск.