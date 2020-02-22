В итальянском отеле у российских биатлонистов прошли обыски

Александр Логинов в Антхольце Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Обыски прошли в отеле в итальянском Антхольце, где проживают российские биатлонисты во время чемпионата мира, сообщил в субботу в инстаграмме телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев.

Как он написал, был изъят компьютер и телефон Александра Логинова. По его словам, силовики приехали в 6 утра.

Позже глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил "Интерфаксу" эту информацию.

"Сегодня в 5:50 утра в отель приехала полиция. Сейчас мы едем в участок для завершения всех процедур изъятия, - сказал он. - Визит полиции был по заявлению одного из членов IBU (Международный союз биатлонистов - ИФ) в правоохранительные органы".

Как добавил Драчев, "проверка была в связи с тем, что главный тренер сборной России Касперович ходил с чужой аккредитации там, где нельзя, и был пойман".

Он рассказал, что также проводится проверка по члену сборной России Логинову, в связи с тем, что он может быть причастен к нарушению антидопинговых правил. "Это может быть его повторный случай. Они (полицейские) полтора часа обыскивали его вещи и изъяли его гаджеты. Сейчас мы едем в участок оформлять все это", - сообщил глава союза.

Логинов на чемпионате мира выиграл спринтерскую гонку и стал третьим в пасьюте.

ЧМ проходит в Антхольц-Антерсельве в Италии с 12 по 23 февраля.