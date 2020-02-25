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ФК "Локомотив" продлил контракт с Чорлукой

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Защитник московского ФК "Локомотив" Ведран Чорлука пописал новое соглашение с клубом.

Как говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива", контракт с капитаном команды рассчитан до лета 2021 года.

"Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета "Локомотива". Переговоры заняли буквально пару минут. Хочу поблагодарить руководство клуба, которое хотело, чтобы я остался. Это самое главное", - приводятся слова Чорлуки.

"Мне понравилось в "Локомотиве" с первого года – клуб, город, болельщики. Если все получается, зачем что-то менять. Не могу представить себя в другой команде и хотел бы закончить карьеру в "Локомотиве", - заявил хорватский футболист.

Чорлука перешел в "Локомотив" из лондонского "Тоттенхэма" летом 2012 года. В составе московского клуба по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России, трижды – Кубок России. Чорлука – серебряный призер ЧМ-2018 в России в составе сборной Хорватии.

футбол ФК Локомотив

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