Группа Тинькофф стала титульным спонсором Российской премьер-лиги

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU -

Российская премьер-лига (РПЛ) и Группа Тинькофф подписали договор о сотрудничестве.

Церемония подписания прошла в среду в центральном офисе агентства "Интерфакс" в Москве.

По условиям договора, Тинькофф становится титульным спонсором РПЛ. Контракт будет действовать 10 туров до окончания нынешнего сезона и ближайшие два сезона. По словам главы РПЛ Сергея Прядкина, планируется и дальнейшее сотрудничество.

"Несомненно, "Тинькофф Банк" – один из лидеров в своей отрасли. Нам очень импонирует спортивный характер банка. Это новая территория для банка, и мы очень рады принять коллег в нашу футбольную семью. Переговоры были долгими и непростыми. Мы гордимся, что РПЛ вступает с еще одним рыночным партнером в тесный контакт", - сказал Прядкин.

"Для РПЛ это новое сотрудничество. У нас появляется надежный партнер и спонсор, который вкладывает средства в футбол. У чемпионата появляется новое название "Тинькофф – чемпионат России" или "Тинькофф – Российская премьер-лига". Убежден, что наше сотрудничество сделает серьезный шаг в развитии", - отметил он.

"Первый контакт был в 2019 году, он состоялся по инициативе Дюкова, огромное спасибо ему. Переговоры шли долго, но конструктивно", - заявил Прядкин.

На пресс-конференции было объявлено РПЛ и Тинькофф, в частности, создадут совместный сервис по реализации билетов и продаже подписки на телеканал "Матч Премьер", который транслирует игры чемпионата России.

Чемпионат России возобновляет свою программу после зимней паузы 28 февраля.