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Баскетболист сборной России Боломбой продлил контракт с ЦСКА

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА и нападающий Джоэл Боломбой подписали новое соглашение, рассчитанное до окончания сезона-2021/22.

"Мы очень рады, что Джоэл остается с нами. Его прогресс очевиден. Все в клубе счастливы за Джоэла, мы продолжаем сотрудничество и надеемся, что вместе добьемся новых успехов", - заявил главный тренер армейцев Димитрис Итудис, слова которого приводятся на сайте клуба в понедельник.

Боломбой пришел в ЦСКА в 2018 году. До переезда в Россию он играл в системе американского студенческого баскетбола, выступал за клубы НБА. В дебютном сезоне за ЦСКА Боломбой помог клубу выиграть Евролигу и Лигу ВТБ.

Осенью 2018 года Боломбой, который является уроженцем Донецка, получил российское гражданство и стал игроком сборной России.

баскетбол

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