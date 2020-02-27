Поиск

ЦСКА проиграл "Барселоне" в Евролиге

"Зенит" уступил "Баварии"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА потерпели поражение от испанской "Барселоны" в домашнем матче 26-го тура Евролиги.

Результат встречи – 82:80 (18:15, 19:25, 26:20, 19:20) в пользу "Барселоны".

Каталонский клуб при 20 победах и шести поражениях занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА, у которого 17 побед и девять поражений – на пятом месте.

Еще один российский клуб, петербургский "Зенит" со счетом 68:77 (20:19, 16:21, 18:20, 14:17) дома уступил мюнхенской "Баварии".

У "Зенита" 19 поражений при семи победах, команда – на последнем, 18-м месте. "Бавария", впрочем, на предпоследнем – восемь побед и 18 поражений.

баскетбол Евролига

Новости по теме

Новости

Определились все пары 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ

ЦСКА в пятый раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА в пятый раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале турнира в Дубае

На выборах главы ВФЛА заявлен лишь один кандидат

"Манчестер Сити" победил "Реал" в Лиге чемпионов

Прядкин допустил расширение РПЛ до 18 клубов в сезоне-2021/22

Шарапова завершила карьеру

Шарапова завершила карьеру

Группа Тинькофф стала титульным спонсором Российской премьер-лиги

"Наполи" и "Барселона" сыграли вничью в Лиге чемпионов УЕФА

"Бавария" разгромила "Челси" в лондонском матче Лиги чемпионов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');