ЦСКА проиграл "Барселоне" в Евролиге

"Зенит" уступил "Баварии"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА потерпели поражение от испанской "Барселоны" в домашнем матче 26-го тура Евролиги.

Результат встречи – 82:80 (18:15, 19:25, 26:20, 19:20) в пользу "Барселоны".

Каталонский клуб при 20 победах и шести поражениях занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА, у которого 17 побед и девять поражений – на пятом месте.

Еще один российский клуб, петербургский "Зенит" со счетом 68:77 (20:19, 16:21, 18:20, 14:17) дома уступил мюнхенской "Баварии".

У "Зенита" 19 поражений при семи победах, команда – на последнем, 18-м месте. "Бавария", впрочем, на предпоследнем – восемь побед и 18 поражений.