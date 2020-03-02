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Бой-реванш Уайлдера против Фьюри запланирован на 18 июля

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Поединок-реванш американского боксера Деонтея Уайлдера против британца Тайсона Фьюри должен пройти 18 июля в Лас-Вегасе.

Такие детали, как сообщает ESPN, озвучил Боб Арум – сопромоутер Фьюри.

СпортФьюри нокаутом победил Уайлдера в поединке-реванше за пояс WBCФьюри нокаутом победил Уайлдера в поединке-реванше за пояс WBCЧитать подробнее

"Мы поняли, что эта дата была оптимальна как ESPN, так и Fox (вещателей боя), потому что в это время наблюдается затишье в спорте. Баскетбольные плей-офф к этой дате уже позади, в бейсболе середина сезона, и нет футбола. Это идеальное время", - заявил Арум.

Утром 23 февраля по московскому времени Уайлдер потерпел поражение от Фьюри в поединке-реванше за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Чемпионский пояс в итоге перешел британцу.

Ранее спортсмены встречались в декабре 2018 года, бой завершился вничью. До этого Уайлдер неоднократно также успешно защищал титул чемпиона мира, а завоевал он его в январе 2015 года.

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