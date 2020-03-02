КХЛ утвердила потолок зарплат на уровне 900 млн рублей

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил жесткий "потолок зарплат" для клубов, сообщает пресс-служба КХЛ.

"С сезона-2020/21 устанавливается жесткий "потолок заработных плат" - 900 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также введены меры контроля и санкции за превышение потолка зарплат.

Кроме этого, со следующего сезона устанавливается "пол заработных плат" - не менее 270 млн рублей должны быть фактически потрачены за весь сезон на фиксированную часть заработной платы хоккеистов.

При этом, минимальный размер средств на оплату труда хоккеистов для допуска клуба к чемпионату (фиксированной части, индивидуальных бонусов и командных премий), подтвержденный финансовыми гарантиями на сезон-2020/21 должен составлять не менее 315 млн рублей.

С 2020/21 "пол" составит 30% от "потолка", или 270 млн руб. с последующим увеличением по сезонам до 50%, или 450 млн руб. - к 2023/24.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил "Интерфаксу", что потолок зарплат в КХЛ должен быть выше, чем в настоящий момент.

"Потолок зарплат должен обязательно быть, но при этом он не должен браться, что называется, "с потолка". В нынешней ситуации, оптимальной цифрой было бы, на мой взгляд, примерно 1,3 миллиарда рублей. С учетом инфляции эта сумма соответствует той, что была прежде", - сказал Кожевников "Интерфаксу".